В Москве у мужчины похитили 3,4 млн рублей под предлогом торговли на бирже криптовалюты

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства хищения у мужчины 3,4 млн рублей под предлогом торговли на бирже криптовалюты и продажи электронных акций. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 6 мая в ОМВД России по Тверскому району обратился с заявлением москвич. Он сообщил, что в декабре 2017 года познакомимся с мужчиной, который позиционировал себя как специалиста в криптовалютных активах. Заявитель заинтересовался его деятельностью, и они стали тесно общаться.

"В ноябре 2018 года заявитель решил вложить свои личные деньги в бизнес нового знакомого, приобретя электронные акции компании на сумму 3 400 000 рублей, при этом получив персональный электронный ключ. В апреле 2019 года мужчины встретился на Пресненской набережной, дом 6, где потерпевший передал знакомому указанный электронный ключ для дальнейшего управления его счетом с целью торговли на бирже и продажи акций. Впоследствии мужчина узнал, что его деньги тот перевел на свой счет, после чего перестал выходить на связь", - сказали в главке.

Полиция по данному факту проводит проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.