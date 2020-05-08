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Пострадавшие при жесткой посадке Ми-35 в Крыму находятся в удовлетворительном состоянии

Источник во властных структурах уточнил, что они сейчас находятся в Джанкойской ЦРБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-35 в Крыму удовлетворительное, сообщил ТАСС в четверг источник во властных структурах Крыма.

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Источник ранее в четверг сообщил, что один из трех пострадавших умер в больнице. Еще один находится в реанимации, второй - в отделении травматологии. Состояние стабильное, угрозы их жизням нет.

"Состояние здоровья удовлетворительное, тяжелых среди пострадавших нет. Они продолжают находится в Джанкойской ЦРБ", - добавил собеседник.

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму во время планового полета, три человека пострадали, сообщили ранее в четверг в пресс-службе Южного военного округа. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. К месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

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