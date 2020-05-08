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СМИ: МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб

Агентство ANI сообщает, что пилот успел катапультироваться

ТАСС, 8 мая. Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии разбился в пятницу в штате Пенджаб на северо-западе страны. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на представителей ВВС.

По их данным, пилот успел катапультироваться. Газета Hindustan Times отмечает со ссылкой на представителей полиции, что крушение произошло около 10:30 по местному времени (8:00 мск). Отмечается, что пилоту оказывается необходимая медицинская помощь.

О причинах инцидента не сообщается.

В новость была внесена правка (10:08 мск) - передается с уточнением административной единицы в заголовке, верно - в штате Пенджаб

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Индия
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