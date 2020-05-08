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В Коми ребенок умер от удара током

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"

СЫКТЫВКАР, 8 мая. /ТАСС/. Следователи в Коми возбудили уголовное дело по факту гибели в Воркуте 12-летнего мальчика от удара электрическим током. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 7 мая в помещении трансформаторной подстанции, расположенной возле дома на улице Ленина в центре города обнаружено тело 12-летнего мальчика, смерть которого наступила от поражения электрическим током.

"По факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия показал, что запорное устройство двери подстанции неисправно, на здании отсутствуют какие-либо плакаты и таблички, предупреждающие об объекте повышенной опасности, сообщили в следственном управлении.

По данным мэра Воркуты Игоря Гурьева, два подростка в четверг вечером проникли в электроподстанцию, расположенную за зданием Горно-экономического колледжа. Второй подросток остался жив, он дает показания следователям.

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