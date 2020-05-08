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В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет об иеромонахе Клименте (Кораблеве)

ОРЕНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об иеромонахе Клименте (Кораблеве).

"Предъявлено обвинение 40-летнему мужчине в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, в 2019 году он совершил ряд преступлений указанной категории в отношении троих несовершеннолетних. Причастность к совершению преступлений мужчина не признал и отказался от дачи показаний", - сказала Линькова.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства и причастность обвиняемого к другим эпизодам подобных преступлений, уточнила она. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

На сайте Бузулукской епархии сообщается, что иеромонах Климент (Кораблев) 2 мая запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося".

Ранее в Оренбургской области обвинение в изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях было предъявлено многодетному священнику Николаю Стремскому. По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташ неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них. Расследование уголовных дел продолжается, Стремскому избрана мера пресечения в виде ареста до 12 июня 2020 года.

Теги
РоссияОренбургская область
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