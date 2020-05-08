Генпрокуратура поручила провести проверки в связи с участившимися ДТП с детьми за рулем

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила провести в регионах проверки в связи с участившимися случаями автоаварий с участием детей, в которых с начала года более сотни несовершеннолетних погибли и пострадали еще 4,5 тыс. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, часто дети были за рулем автомобилей.

"В связи с участившимися фактами ДТП с участием детей Генеральной прокуратурой РФ обращено внимание прокуроров субъектов на установление причин, способствующих данному виду правонарушений", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что дети - самая незащищенная категория участников дорожного движения. "С начала года на российских дорогах зафиксировано более 30 тыс. ДТП, в которых погибли больше сотни детей, свыше 4,5 тыс. пострадали", - сообщили в пресс-службе.

По статистике, чаще всего дети попадают в аварии, когда переходят дорогу. Кроме того, родители часто под видом обучения вождению сажают детей за руль. Также дети без ведома родителей могут кататься на их машинах. Так, 22 апреля возле села Усть-Ужеп в Тыве пятеро подростков врезались на машине в дерево, с травмами они были госпитализированы. В Рязанской области 27 апреля шесть подростков задержаны за незаконное управление мопедами и мотоциклами.

Еще две аварии с детьми на квадроциклах произошли в Ростовской области и Пермском крае. В Ленинградской области 3 мая перевернулась машина с четырьмя подростками, а 4 мая в Томске мальчик со своей младшей сестрой на машине родителей въехал в ограждение.

"Генеральной прокуратурой РФ прокурорам этих регионов поручено установить обстоятельства и причины инцидентов, дать оценку проводимым уполномоченными органами и учреждениями мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", - сообщили в надзорном ведомстве.