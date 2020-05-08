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В Якутии возбуждено дело в отношении члена организованной преступной группы

Он обвиняется в вымогательстве у бизнесмена

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили дело в отношении члена организованной преступной группы, обвиняемый заключен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили журналистам  УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное в крупном размере"). В настоящее время обвиняемый заключен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ получили сведения, что члены организованной преступной группы, действующей на территории Якутска, вымогали у местного предпринимателя более 2 млн рублей. Обвиняемый задержан 7 мая в Якутске при получении денег.

Согласно сообщению, в случае отказа выполнять их требования бандиты угрожали применить насилие в отношении бизнесмена и его семьи.

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РоссияЯкутия
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