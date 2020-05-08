В Москве мужчина без пропуска набросился на таксиста, отказавшегося его везти

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Водитель такси отказался вести пассажира без QR-кода, после чего тот начал его душить, отнял мобильный телефон и сбежал, сообщил ТАСС в пяницу источник в правоохранительных органах.

"На Люблинской улице произошел конфликт водителя такси и пассажира. Водитель не захотел вести мужчину, который отказался показывать пропуск, а разозленный пассажир принялся его душить. Водитель оказал сопротивление, после чего пассажир сбежал, украв его телефон", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали ТАСС, что 4 мая на Люблинской улице, 39/2, произошло ограбление таксиста. Он прибыл по вызову, с пассажиром возник конфликт, в ходе которого пассажир открыто похитил мобильный телефон и зарядку к нему. Общий ущерб составил 18 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", злоумышленника ищут.