{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве мужчина без пропуска набросился на таксиста, отказавшегося его везти

Пассажир также украл у водителя мобильный телефон с зарядкой и скрылся

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Водитель такси отказался вести пассажира без QR-кода, после чего тот начал его душить, отнял мобильный телефон и сбежал, сообщил ТАСС в пяницу источник в правоохранительных органах.

"На Люблинской улице произошел конфликт водителя такси и пассажира. Водитель не захотел вести мужчину, который отказался показывать пропуск, а разозленный пассажир принялся его душить. Водитель оказал сопротивление, после чего пассажир сбежал, украв его телефон", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали ТАСС, что 4 мая на Люблинской улице, 39/2, произошло ограбление таксиста. Он прибыл по вызову, с пассажиром возник конфликт, в ходе которого пассажир открыто похитил мобильный телефон и зарядку к нему. Общий ущерб составил 18 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", злоумышленника ищут.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье трехлетняя девочка выжила, выпав из окна восьмого этажа
Инцидент произошел в Электростали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС