Источник: СК установил еще одного организатора убийства миллиардера Александра Минеева

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ установил еще одного организатора убийства основателя торговой сети "Партия" Александра Минеева в 2014 году. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, заочное обвинение предъявлено президенту региональной общественной организации "Федерация Киокусинкай Республики Дагестан" Сарудину Багаудинову.

"В рамках расследования уголовного дела по факту убийства Александра Минеева установлен еще один организатор преступления - Багаудинов Сарудин Багаудинович. Он объявлен в межгосударственный розыск", - сказал собеседник агентства.

Багаудинов заочно обвиняется по трем статьям УК РФ: в убийстве, попытке легализации денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках этого дела в международный розыск объявлены лишенный статуса адвокат Игорь Лесковский, экс-гендиректор ООО "Интерьер", предприниматель и бизнесмен Александр Винсент и предприниматель Екатерина Яковлева. Им инкриминируется афера с имуществом Минеева.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, всем четверым фигурантам в пятницу заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.

Убийство миллиардера

Александр Минеев был убит в январе 2014 года в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано для захвата бывших торговых площадей магазинов "Партия", которые оценивались примерно в $1 млрд. По делу были заочно арестованы и объявлены в международный розыск предполагаемые организаторы убийства - зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич. Ранее британский суд отказал в экстрадиции в Россию Шуппе, а суд Италии отказал в экстрадиции в РФ Некрича. 10 февраля этого года Басманный суд арестовал предпринимателя Октая Сулейманова, обвиняемого в пособничестве покушению на легализацию денег, принадлежащих бизнесмену Минееву.

Следствие также установило причастность к совершению мошенничества с активами бизнесмена доверенного лица Некрича юриста Камиля Казиева, юриста Юлии Егоровой, которая ранее возглавляла ООО "Евразия" (управляло активами Минеева в России) Бориса Караматова, финансового директора Минеева Сергея Тарасова и бывшего военного Дмитрия Куриленко.

Деталей расследования уголовного дела в органах следствия и в суде ТАСС не уточнили.