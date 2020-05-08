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В Оренбургской области в сарае у сварщика нашли 100 гранат

Кроме того, полицейские обнаружили два автомата Калашникова, револьвер, обрез и более 1,7 тыс. патронов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полицейские нашли в сарае у сварщика в городе Бузулуке Оренбургской области более 100 гранат "Ф-1", два автомата Калашникова, револьвер, обрез и более 1,7 тыс. патронов. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска установили 43-летнего жителя города Бузулук, сварщика одного из городских предприятий, который незаконно хранил в своем сарае огнестрельное оружие и боеприпасы. В надворной постройке правоохранители обнаружили более 100 гранат "Ф-1", взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата (Калашникова), револьвер, обрез ружья и более 1,7 тыс. патронов разного калибра", - сказала Волк.

Экспертиза признала автоматы, обрез и револьвер огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе. Патроны, гранаты и взрыватели к ним признаны боеприпасами. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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РоссияОренбургская область
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