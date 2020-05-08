{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК установил еще два эпизода обстрелов Донбасса 7 мая

Ранения получили восемь человек

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России установил еще два эпизода артиллерийских обстрелов населения Донбасса 7 мая. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, который уже привлекается СК России к ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ") за ранее совершенные аналогичные преступления", - сообщила Петренко.

В частности, утром 7 мая Зубанич и его бригада произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатометов (СПГ-9) территории сельского дома культуры в селе Саханка Новоазовского района Донецкой народной республики. В результате были ранены двое детей 2006 года рождения и трое взрослых.

В тот же день украинские военные произвели прицельный обстрел с применением противотанковой управляемой ракеты гражданского автомобиля ЗИЛ возле домовладения в Кировске. В результате машина взорвалась, пострадали двое мужчин и пожилая женщина. "По указанным фактам возбуждены уголовные дела о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - сообщила представитель СК.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В Ленинградской области обнаружены останки 134 узников лагеря для советских военнопленных
СК проводит проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС