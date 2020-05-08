СК установил еще два эпизода обстрелов Донбасса 7 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России установил еще два эпизода артиллерийских обстрелов населения Донбасса 7 мая. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, который уже привлекается СК России к ответственности по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ") за ранее совершенные аналогичные преступления", - сообщила Петренко.

В частности, утром 7 мая Зубанич и его бригада произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатометов (СПГ-9) территории сельского дома культуры в селе Саханка Новоазовского района Донецкой народной республики. В результате были ранены двое детей 2006 года рождения и трое взрослых.

В тот же день украинские военные произвели прицельный обстрел с применением противотанковой управляемой ракеты гражданского автомобиля ЗИЛ возле домовладения в Кировске. В результате машина взорвалась, пострадали двое мужчин и пожилая женщина. "По указанным фактам возбуждены уголовные дела о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - сообщила представитель СК.