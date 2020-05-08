В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка

УФА, 8 мая. /ТАСС/. Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Ребенок исчез 22 апреля, выйдя из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где находился в гостях вместе с родителями.

"Нашли погибшим неподалеку от водоема, который мог разлиться в период половодья. Он пропал как раз в период половодья. По одной из версий, это мог быть несчастный случай", - сказал собеседник агентства.