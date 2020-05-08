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В Калининграде ветерану войны вернули квартиру, которой завладел мошенник

Кроме того, возбуждено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Калининграде, после вмешательства областной прокуратуры возвращена квартира, которой обманным путем завладел его знакомый. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Прокуратурой Калининградской области по обращению 96-летнего инвалида первой группы, участника Великой Отечественной войны Владимира Васильевича Князева проведена проверка о нарушениях жилищных прав. В ходе проверки установлено, что в 2018 году к нему пришел знакомый и предложил заключить договор пожизненной ренты с содержанием. Однако обманным путем заключил с ним договор купли-продажи квартиры, после чего переоформил квартиру на себя", - говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). В судебном порядке единственное жилье ветерана возвращено в его собственность, информирует прокуратура.

Отмечается, что в тесном взаимодействии управления Росреестра по Калининградской области и прокуратуры региона в кратчайшие сроки произведена государственная регистрация права собственности ветерана на квартиру.

Теги
РоссияКалининградская область
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