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Суд в Москве арестовал создателя проекта "Омбудсмен полиции" по обвинению в вымогательстве

Владимир Воронцов будет находиться под стражей до 6 июля

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля", - сказал представитель суда.

Защита обжалует данное постановление.

Воронцов обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

Накануне глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин сообщал, что сотрудники УСБ задержали администратора групп в социальных сетях и мессенджерах Владимира Воронцова, которому инкриминируется вымогательство. Васенин уточнил, что потерпевший по этому делу в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того, как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Адвокат заявил, что его подзащитный не признает вину.

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