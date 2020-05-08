В СК сообщили, что тело пропавшего в Башкирии ребенка найдено в реке

УФА, 8 мая. /ТАСС/. Девятилетний мальчик, поиски которого велись в Башкирии с конца апреля, найден мертвым в реке. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что тело ребенка нашли неподалеку от водоема, который мог разлиться в период половодья. По информации источника, это мог быть несчастный случай.

"К сожалению, в живых мальчика обнаружить не удалось. Его тело было извлечено из реки 8 мая 2020 года без видимых телесных повреждений, с признаками смерти в результате утопления", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, сообщение об исчезновении 9-летнего мальчика в Гафурийском районе Башкирии поступило в правоохранительные органы республики 22 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Следствием установлено, что днем 22 апреля мальчик вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где находился в гостях вместе с родителями, после чего ушел в неизвестном направлении. Родители ребенка, заметив его отсутствие, начали поиски, после чего обратились в правоохранительные органы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мальчика. Следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.