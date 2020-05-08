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СМИ: в Колумбии 12 человек пострадали в ДТП с участием автобуса

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости

БОГОТА, 8 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло на севере Колумбии. Об этом в пятницу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу утром в городе Барранкилья (столица северного департамента Атлантико). В результате столкновения автобуса и автомобиля 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем автобуса.

Теги
Колумбия
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