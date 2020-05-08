На юге Москвы рабочий получил ножевое ранение

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мужчину ранили ножом на юге Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В 20:13 в службу "02" поступило сообщение о том, что в районе дома 25 А по Криворожской улице мужчина получил телесные повреждения острым предметом. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел на стройке, ранение получил рабочий.

Все строительство на территории Москвы, кроме инфекционных больниц, было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что стройки возобновят работу к 12 мая.