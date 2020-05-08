МВД ищет пострадавших от действий блогера "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ГУ МВД РФ по Москве обратилось к гражданам с просьбой откликнуться пострадавших от противоправных действий блогера Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка.
"ГУ МВД России по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного (Владимира Воронцова), [с просьбой] сообщить об указанных фактах по телефону: (499) 255-96-57", - сказали в ведомстве.
В пятницу Тверской суд Москвы арестовал создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве 300 тыс. рублей. Защита обжалует данное постановление. Воронцов обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").
Накануне глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин сообщал, что задержан администратор групп в социальных сетях и мессенджерах Владимир Воронцов, которому инкриминируется вымогательство. Васенин уточнил, что потерпевший по этому делу в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц.
В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Адвокат заявил, что его подзащитный не признает вину.