МВД ищет пострадавших от действий блогера "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ГУ МВД РФ по Москве обратилось к гражданам с просьбой откликнуться пострадавших от противоправных действий блогера Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"ГУ МВД России по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного (Владимира Воронцова), [с просьбой] сообщить об указанных фактах по телефону: (499) 255-96-57", - сказали в ведомстве.