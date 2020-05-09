Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в Башкирии

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Тела шести человек обнаружили при тушении пожара в селе Тимирово в Башкирии, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 04:09 по местному времени поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании в населенном пункте Тимирово Республики Башкортостан. В ходе тушения пожара обнаружены шесть погибших, личности устанавливаются. Один мужчина 1988 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что в 04:28 пожар локализован на площади 60 кв. м, а открытое горение ликвидировали в 05:30. Продолжается проливка и разборка сгоревших конструкций.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

"Предварительно, причиной пожара стала неисправность в электропроводке. Также рассматриваются и другие версии. Не исключено, что пожарных поздно вызвали, поэтому людей не удалось спасти", - сказал собеседник агентства.

Туймазинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По данным следствия, пожар произошел в тепличном комплексе. Одному мужчине удалось покинуть помещение, он получил ожоги и был госпитализирован.

В новость внесены изменения (09:15 мск) - добавлены подробности о возбуждении уголовного дела.