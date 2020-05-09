В Центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

ВАРШАВА, 9 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории польского Национального центра ядерных исследований в городе Сверк, возгорание не привело к выбросу радиоактивных веществ и не угрожает людям или окружающей среде. Об этом сообщило в субботу польское Агентство ядерных исследований.

"Пожар не затронул часть здания, где находятся изотопы и радиоактивные вещества. На место была вызвана Государственная пожарная служба", - сообщило агентство.

"После тушения пожара были произведены дозиметрические измерения на месте происшествия. Радиоактивного загрязнения обнаружено не было, - отмечается в заявлении. - Автоматическая система радиационного мониторинга NCBJ не обнаружила выбросов в окружающей среде".

"Здание завода по производству радиоизотопов не связано со зданием, где находится исследовательский реактор "Мария" или какой-либо другой ядерный объект на территории центра в Сверке, угроз для безопасности этих объектов не было", - заверили в агентстве, опровергнув появляющуюся в некоторых местных СМИ информацию об угрозе ядерной катастрофы.