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Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Домодедово и двух самолетов

Эвакуация людей из здания аэропорта не проводится

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово получил анонимное сообщение о "минировании", эвакуация не проводится. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово, эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается и разыскивается неизвестный, сообщивший об угрозе взрыва.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта ТАСС рассказали, что сотрудники Домодедово при поступлении анонимных угроз действуют по стандартному протоколу безопасности, в данном случае произошло так же.

"После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввел необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - сообщил собеседник агентства.

О минировании самолетов

Позднее источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что поступило сообщение о "минировании" двух самолетов, вылетевших из Домодедово в Сочи и Уфу.

"На электронную почту кол-центра столичного аэропорта Домодедово пришло сообщение о "минировании" двух рейсов из Москвы - в Сочи и Уфу", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас самолеты готовятся к вылету, воздушные суда проверят сотрудники экстренных служб.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов в РФ стали поступать с начала марта. За это время были "заминированы" около 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость внесены изменения (13:30 мск) - добавлены подробности про минирование самолетов.

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РоссияКраснодарский крайБашкортостан
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