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СМИ: бывшего футболиста "Спартака" обвинили в угрозах убийством своей семьи

Как пишет газета Jutarni List, Огнен Вукоевич вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения
Огнен Вукоевич AP Photo/ Marko Drobnjakovic
Описание
Огнен Вукоевич
© AP Photo/ Marko Drobnjakovic

ТАСС, 9 мая. Тренер юношеской сборной Хорватии по футболу (игроки до 20 лет) Огнен Вукоевич угрожал своей жене, ее сестре и ее матери убийством. Об этом сообщает газета Jutarni List.

По информации источника, бывший футболист сборной Хорватии вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После угроз одна из женщин позвонила в полицию, после чего тот был доставлен в отделение.

После дачи показаний Вукоевич был освобожден с рядом ограничений: ему запрещается посещать дом, в котором проживает семья, и приближаться к жене более, чем на 200 м.

Вукоевич выступал за хорватские "Младость", "Бьеловар", "Вартекс", "Славен Белупо" и загребское "Динамо", бельгийский "Льерс", киевское "Динамо", австрийскую "Аустрию", в 2013 году на правах аренды представлял московский "Спартак".

Теги
Хорватия
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