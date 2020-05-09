{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 10 больниц в Москве получили сообщения о "минировании"

Среди них - 40-я больница в Коммунарке

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" в субботу около 10 больниц в Москве, в том числе больницу в Коммунарке, где лечатся инфицированные коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Порядка 10 больниц в Москве получили сообщение о минировании, в том числе 40-я больница в Коммунарке. По предварительной информации, все сообщения поступили по телефону", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация больных и персонала не проводилась. Устанавливается личность звонившего.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Боеприпасы взрываются на бывшем арсенале в удмуртском Пугачеве, где загорелась трава
По словам главы Малопургинского района Удмуртии Сергея Юрина, угрозы для местных жителей нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС