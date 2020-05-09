Около 10 больниц в Москве получили сообщения о "минировании"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" в субботу около 10 больниц в Москве, в том числе больницу в Коммунарке, где лечатся инфицированные коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Порядка 10 больниц в Москве получили сообщение о минировании, в том числе 40-я больница в Коммунарке. По предварительной информации, все сообщения поступили по телефону", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация больных и персонала не проводилась. Устанавливается личность звонившего.