Боеприпасы взрываются на бывшем арсенале в удмуртском Пугачеве, где загорелась трава

ИЖЕВСК, 9 мая. /ТАСС/. Одиночные взрывы боеприпасов раздаются на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево, где ранее загорелась сухая трава. Угрозы для жителей на данный момент нет, сообщил в субботу ТАСС глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

"Происходит горение сухой травы, одиночные хлопки малокалиберных боеприпасов, которые разбросаны по техтерритории. Площадь пока 1,5 тыс. кв. м, но ветер, идет распространение", - сказал Юрин.

По его словам, ситуация под контролем, территория опахана. "Угрозы для жизни и здоровья граждан, опасности для объектов жилья и экономики нет", - отметил глава района.

Юрин также сообщил, что на месте уже работают оперативные службы. По его информации, горение на территории периодически происходит из-за так называемых черных копателей. "Черные металлоломщики поджигают траву и продают металл [от снарядов]", - сказал Юрин.

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

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