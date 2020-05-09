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В Болгарии разбился частный самолет

Пострадавший пилот доставлен в больницу

СОФИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Частный двухместный самолет Skyleader 600 разбился в районе села Лесново в окрестностях столицы Болгарии. Как сообщает пресс-центр МВД, пострадал пилот.

"Инцидент произошел около 13:30, самолет на борту которого находился один пилот, упал в 5 км от аэропорта Лесново, который используется для нужд малой авиации. Пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у самолета отказал двигатель и он упал с высоты около 10 м. По информации болгарских СМИ, пострадавший - частный предприниматель.

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Болгария
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