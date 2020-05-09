Информация о минировании больниц в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Полицейские и кинологи после анонимных сообщений об угрозе взрыва обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке, информация на подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные по телефону сообщили о минировании около 10 больниц, в том числе в Коммунарке, где проходят лечение инфицированные коронавирусом. Эвакуация больных и персонала не проводилась. Личность звонившего устанавливается.