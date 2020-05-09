Площадь пожара на арсенале в удмуртском селе достигла 2,5 га

ИЖЕВСК, 9 мая. /ТАСС/. Площадь пожара на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии достигла 2,5 га. Власти начали эвакуацию маломобильных жителей с территории бывшего военного городка, другие жители покидают населенный пункт самостоятельно, сообщил журналистам в субботу глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Возгорание сухой травы возникло на территории арсенала в субботу днем. Позже начали взрываться одиночные мелкокалиберные боеприпасы.

"Пожарные подразделения все меры предпринимают, чтобы ограничить [распространение], к сожалению, и ветер, и жаркая погода - это не помощники пожарных, поэтому сейчас поднимается вопрос о привлечении авиации для того, чтобы либо сократить площадь горения, либо ликвидировать в тех площадях, которые мы имеем, - сказал Юрин. - Площадь составляет порядка 2,5 га".

Он добавил, что в многоквартирных домах на территории бывшего военного городка проживают всего 1,2 тыс. человек. "Маломобильных сейчас мы будем эвакуировать. Часть людей сейчас эвакуируются самостоятельно <...> Мы приготовили и пункты временного размещения в Малой Пурге в школах, подготовили автобусы соответственно", - пояснил Юрин.

Глава района подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью населения нет. "Есть психологический эффект, который, к сожалению, для Пугачево стал традиционным по весне, но к нему невозможно привыкнуть, это главный фактор, который сказывается сейчас на людях", - добавил он.

На данный момент на прилегающей территории к бывшему арсеналу стянута техника экстренных служб, на месте работают пожарные, скорая помощь и полиция. Территория бывшей воинской части оцеплена, слышны взрывы боеприпасов.

Взрывы в Пугачеве

В мае 2018 года на бывшем полигоне западнее населенного пункта Пугачево в Удмуртии возник пожар площадью в 300 га с детонацией снарядов, которые остались там с момента крупного возгорания со взрывами боеприпасов в 2011 году. Спасатели эвакуировали население находящегося поблизости военного городка. Полностью потушить пожар удалось только через несколько дней.

В апреле 2019 года председатель правительства Республики Удмуртия Ярослав Семенов заявлял, что компания "Форпост Балтики Плюс" стала новым подрядчиком по утилизации боеприпасов на территории бывшего военного арсенала. Охрану объекта осуществляют сотрудники Росгвардии. Сотрудники территориального отдела полиции и работники отдела ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Малопургинского района осуществляют еженедельный мониторинг периметра и прилегающей территории бывшего арсенала, в том числе с использованием технических средств наблюдения.