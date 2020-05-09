В больнице для пациентов с коронавирусом на севере Москвы произошел пожар

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 20:30 поступило сообщение, что на улице Вучечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении, площадь уточняется. Подразделения пожарных на месте. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Очаг загорания находится на первом этаже, там горели личные вещи, помещения сильно задымлены. Проверяются верхние этажи. Была организована эвакуация людей из лечебного учреждения.

По информации из открытых источников, по данному адресу располагается Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого. Ее урологический корпус был перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.