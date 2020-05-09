Один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. При пожаре в больнице №50 на севере Москвы погиб один человек, сообщили в МЧС.

"К сожалению, один человек погиб. В 21:03 мск ликвидация открытого горения", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Ранее о гибели одного человека сообщил источник в экстренных службах.

Как отметили в МЧС, информация о пожаре в больнице на улице Вучетича поступила в 20:30 мск. Пожар произошел на первом этаже шестиэтажного лечебного здания.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места ЧП, медики в защитных костюмах проводят эвакуацию лежачих больных в приемный покой. Среди эвакуированных много лежачих пожилых людей.

По данным источника в медицинских кругах, горел корпус №6, который был перепрофилирован под коронавирус.