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Пожар в больнице на севере Москвы

Собянин: пациентов из горевшего коронавирусного стационара перевезут в другие больницы

Мэр столицы также выразил соболезнования родным и близким погибшего при ЧП пациента

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Все пациенты из коронавирусного стационара в больнице №50, где произошел пожар, эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким", - написал мэр.

Он добавил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что 200 человек были эвакуированы из одного из корпусов Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, где в субботу вечером произошел пожар.

Информация о пожаре на улице Вучетича, дом 21 в Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого поступила в 20:30. Возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Погиб один челочек . В настоящее время пожар ликвидирован. Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПожар в больнице на севере Москвы
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