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Пожар в больнице на севере Москвы
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Источник: неисправность аппарата ИВЛ стала причиной пожара в больнице на севере Москвы

Площадь возгорания составила около 20 кв. м

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Вучетича в Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого поступила в 20:30. По данным МЧС, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 кв. м, он был полностью ликвидирован в 21:03.

В горевшем корпусе находится реанимация, где лежали пациенты с коронавирусом. Погиб один человек, еще пять были спасены, эвакуированы 200 человек. 

Как сообщил ТАСС источник медицинский кругах, погибший в результате пожара пациент был заражен коронавирусом. "В результате пожара в больнице погиб больной, зараженный коронавирусной инфекцией, он был на ИВЛ. В настоящий момент причина смерти выясняется", - сказал собеседник агентства.

Всего, по его данным, на лечении находились более 100 человек у которых подтвержден коронавирус.

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РоссияПожар в больнице на севере Москвы
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