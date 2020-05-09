Источник: до 300 человек выросло число эвакуированных из больницы в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали 300 человек и пятерых спасли из здания Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, где произошел пожар. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в медицинских кругах.

"Были эвакуированы 300 человек, пятеро спасены", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что были эвакуированы 200 человек.

В свою очередь заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова сообщила, что эвакуацию 295 пациентов провели за 30 минут. "Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов - 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы", - сказала Ракова.

Как сообщил источник в медицинских кругах, четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. "Медицинская помощь после пожара понадобилась четверым", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Вучетича в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого поступила в 20:30 мск. По данным МЧС, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 кв. м, он был полностью ликвидирован в 21:03 мск.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В горевшем корпусе находится реанимация, лежали более 100 пациентов с коронавирусом. Погиб один человек.