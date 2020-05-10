В поселке в Омской области убили ветерана Великой Отечественной войны

ТАСС, 10 мая. Ветерана Великой Отечественной войны убили в рабочем поселке Тевриз в Омской области, его ударили несколько раз кухонным ножом, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личной неприязни между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру, у которого был в гостях. От полученных ранений пенсионер умер на месте, а подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.

Позднее 65-летний подозреваемый был задержан, сейчас он заключен под стражу. В связи с убийством возбуждено уголовное дело.