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В поселке в Омской области убили ветерана Великой Отечественной войны

К пенсионеру 6 мая пришел в гости знакомый, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес ветерану несколько ножевых ранений

ТАСС, 10 мая. Ветерана Великой Отечественной войны убили в рабочем поселке Тевриз в Омской области, его ударили несколько раз кухонным ножом, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личной неприязни между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом в грудь пенсионеру, у которого был в гостях. От полученных ранений пенсионер умер на месте, а подозреваемый скрылся", - говорится в сообщении.

Позднее 65-летний подозреваемый был задержан, сейчас он заключен под стражу. В связи с убийством возбуждено уголовное дело.

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