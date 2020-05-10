Россиянина похитили с борта грузового судна в Гвинейском заливе

ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Посольство России подтвердило в воскресенье информацию о похищении гражданина России с борта грузового судна RIO MITONG в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.

"Да, мы имеем информацию о том, что один россиянин похищен, - заявил ТАСС сотрудник посольства РФ в Камеруне, аккредитованного по совместительству в Республике Экваториальная Гвинея. - Двое других россиян находятся сейчас в больнице столицы Экваториальной Гвинеи городе Малабо".

Представитель дипмиссии также отметил, что есть предварительная информация о похищении двух россиян в Гвинейском заливе с борта научно-исследовательского судна DJIBLOHO. "Мы сейчас проверяем эти данные, пока ничего точного сказать не можем", - заявил дипломат.

Атаки пиратов

Пираты в Гвинейском заливе совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов, сообщил в субботу портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. На скоростной лодке неизвестные подошли к судну, которое находилось в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо, и поднялись на борт. По информации портала, пираты похитили двух членов экипажа, предположительно россиянина и украинца, остальные члены экипажа находятся в безопасности.

Портал Dryad Global также сообщил, что неизвестные лица высадились на борт находящегося на рейде порта Луба (Экваториальная Гвинея) научно-исследовательского судна DJIBLOHO. "Есть неподтвержденная информация о том, что в результате этих действий двое россиян из состава экипажа могли быть похищены", - отмечает портал.

В обоих случаях Dryad Global квалифицирует свои источники как "пользующиеся высоким доверием".

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.