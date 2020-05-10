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Площадь пожара на территории бывшего арсенала в селе Пугачево увеличилась до 15 га

При этом открытых очагов горения уже нет

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево выросла до 15 га. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара в настоящее время составляет 15 га. На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 10 га, возгорание локализовано.

Также в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что к тушению пожара привлекли тяжелый противопожарный самолет Ил-76.

"В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения используются два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Ил-76 - один из самых больших противопожарных самолетов в мире. За один раз он может сбросить 42 тонны воды. Для мониторинга обстановки также ведется постоянный видеоконтроль с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов МЧС России.

В новость внесены изменения (12:34 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

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