В МИД Украины сообщили о захвате пиратами украинского моряка у берегов Африки

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Гражданин Украины захвачен в результате пиратского нападения на судно бельгийской компании у берегов Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщил в воскресенье директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"В МИД 10 мая поступила информация о пиратском нападении на судно Rio Mitong вблизи порта Малабо Экваториальной Гвинеи. Судно шло под флагом Коморских островов, его владелец - бельгийская компания SMART S&P SA. "По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - члена экипажа судна", - сообщил Погорельцев изданию "Укринформ".

Представитель МИД добавил, что посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором судна для проверки этой информации и выяснения обстоятельств дела. МИД также пытается связаться с местными властями в Экваториальной Гвинее с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины. "Дело находится на контроле заграничных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД", - заверил Погорельцев.