Один человек погиб при стрельбе в жилом доме в Москве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства стрельбы в жилом доме на северо-западе Москвы, в результате которой один человек погиб, еще один ранен, а стрелявший пытался покончить с собой. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 10 мая на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской между двумя знакомыми произошел конфликт. Один из молодых людей выстрелил в знакомого и его маму", - сказала она. После этого он попытался покончить с собой.

От полученных ранений мужчина 1996 года рождения умер на месте, его матери оказывается медицинская помощь. "Стрелявший доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - уточнила Иванова. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве на Митинской улице неизвестный застрелил из ружья мужчину, а его отец, вступившись за сына, ранил стрелка ножом.