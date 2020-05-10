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Основатель проекта "Омбудсмен полиции" считает, что его задержание было "слишком жестким"

Владимир Воронцов утверждает, что полицейские "один раз стукнули в дверь и сразу, не дожидаясь ответа, принялись пилить ее "болгаркой" и штурмовать квартиру через балкон"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов не имеет жалоб на условия содержания в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший задержанного.

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"Воронцов содержится в трехместной камере в ИВС на Петровке, 38. Насколько я смог понять, жалоб на условия содержания у него нет. Сокамерниками Воронцова являются лица, подозреваемые или обвиняемые в преступлениях ненасильственного характера, которые ранее не были судимы", - отметил правозащитник.

По его словам, у арестованного при этом имеются претензии в отношении порядка и законности процедуры задержания. "Он утверждает, что полицейские один раз стукнули в дверь и сразу, не дожидаясь ответа, принялись пилить ее "болгаркой" и штурмовать квартиру через балкон", - рассказал Алексей Мельников, пояснив, что основатель проекта "Омбудсмен полиции" считает, что задержание было проведено "слишком жестко".

Ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство группой лиц").

По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.

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