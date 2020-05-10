Большую часть возгораний на бывшем арсенале в Удмуртии потушили

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Большая часть возгораний на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии ликвидировали, ситуация нормализовалось. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Благодаря работе вертолета МИ-8 и самолета ИЛ-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачево Малопургинского района Удмуртской Республики", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, за время работы вертолетом МИ-8 МЧС России произведено 30 сливов и сброшено 150 тонн воды, самолетом ИЛ-76 МЧС России произведено четыре вылета и сброшено 147 тонн воды. "Всего авиацией МЧС России для ликвидации произведено 34 слива и сброшено 297 тонн воды", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент ситуация на территории бывшего арсенала нормализовалась, проводится тушение оставшихся небольших очагов пожара.

На территории бывшего арсенала в удмуртском селе Пугачево накануне произошел пожар. Площадь возгорания достигла 15 га, но открытых очагов горения уже нет. Загоранение сухой травы спровоцировало взрывы одиночных малокалиберных боеприпасов. Пожар локализован.