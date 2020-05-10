Пятнадцать человек пострадали при взрыве гранаты в частном домовладении на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Пятнадцать человек пострадали при взрыве гранаты, брошенной мужчиной в частное домовладение в поселке Приэтокский Ставропольского края. Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в администрации городского округа.

"По предварительной информации, 15 человек пострадали, все доставлены в нашу районную больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Ранения, в основном нижних конечностей", - сказал собеседник.

Ранее в экстренных службах сообщили об 11 пострадавших в результате происшествия. Там добавили, что в момент взрыва под навесом частного домовладения отмечали день рождения хозяйки дома, всего там находились 18 человек.

Сейчас территория домовладения оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и представители оперативных служб. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находится в состоянии опьянения, взрывное устройство он бросил из-за бытового конфликта.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

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