Мужчина на Ставрополье бросил гранату в соседей из-за их шумного поведения

ТАСС, 10 мая. Мужчина бросил гранату в группу людей, которые праздновали день рождения в поселке Приэтокском Ставропольского края, из-за мешавшего ему шума. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату", - пояснили в СК.

Губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram отметил, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом.

По данным СК, пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы. В полиции Ставропольского края сообщили об 11 пострадавших. По информации администрации городского округа, пострадали 15 человек.

"Для наиболее квалифицированного расследования уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления СК России по Ставропольскому краю", - сообщили в СК.

В воскресенье вечером во время празднования дня рождения хозяйки дома сосед бросил гранату через забор, всего там находились 18 человек. Детей среди пострадавших нет. Подозреваемый задержан. В правоохранительных органах сообщили, что он находится в нетрезвом состоянии.