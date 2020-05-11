В Красногорске горит хоспис, в котором находятся около 20 тяжелобольных

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье. Он локализован на площади 15 кв. м, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В Красногорске на улице Тенистая, 4 произошел пожар в хосписе для престарелых на втором этаже на площади 15 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, при пожаре погибли два человека. "Обнаружены тела двух погибших. По предварительным данным, это постояльцы хосписа", - сказал собеседник агентства.