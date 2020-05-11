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Источник: число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до 10

Площадь возгорания составила 15 кв. м
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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в хосписе в городе Красногорске в Подмосковье выросло до десяти, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Погибли 10 человек, все они отравились продуктами горения", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, погибли девять человек. В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что располагают информацией о девяти погибших.

Девять человек госпитализировали, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. "Всего на момент пожара в здании находились 29 человек. 9 погибли, 9 госпитализированы. Также спасатели вывели из помещения 11 человек, они временно расположены на соседнем участке", - сказал собеседник агентства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, на место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. Пожарным удалось вытащить из здания 17 человек, 10 из которых погибли. 20 человек вышли самостоятельно.

Пожар в хосписе для престарелых в Красногорске
© МЧС РФ
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