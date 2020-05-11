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Источник: неисправность водонагревателя стала причиной пожара в хосписе в Красногорске

По данным собеседника агентства, погибли 10 человек

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Очаг пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске находился в душевой, предварительно, загорелся неисправный водонагреватель. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный водонагреватель. Очаг пожара находился в душевой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, хоспис мог работать нелегально. "По предварительной информации, двухэтажное здание было арендовано частным лицом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих", - сказал источник. Размещение для лежачих в сутки обходилось не менее 36 тыс. рублей. 

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Их первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли 10 человек.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московской регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве. В нем жили и лечились в том числе маломобильные престарелые люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил, что дом престарелых располагался в не принятом в эксплуатацию здании. 

Теги
Россия
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Источник: число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до 10
Площадь возгорания составила 15 кв. м
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