{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в частном хосписе для престарелых в Красногорске полностью потушили

По данным источника в экстренных службах, 10 человек погибли

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание, возникшее в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмоковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар был полностью потушен в 01:09", - сказали в пресс-службе.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли 10 человек. Десять человек были спасены.
Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до 10
Площадь возгорания составила 15 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС