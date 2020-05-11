Пожар в частном хосписе для престарелых в Красногорске полностью потушили

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание, возникшее в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмоковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар был полностью потушен в 01:09", - сказали в пресс-службе.

Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек, восемь из них - персонал. По данным источника ТАСС в экстренных службах, погибли 10 человек. Десять человек были спасены.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля около 21:30 произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании.