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Горевший в Подмосковье хоспис проходит по документам как частное владение

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил,что двухэтажное здание было арендовано частным лицом

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Хоспис в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, по документам проходит как частное владение. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации городского округа.

"По документам это не хоспис, а обычный дом. Возможно, частный дом для престарелых", - сказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих", - сказал источник. Размещение для лежачих в сутки обходилось не менее 36 тыс. рублей.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" поступило пожарным в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Это уже второй за год пожар в частном учреждении для престарелых в Московском регионе. 8 апреля произошло возгорание в доме престарелых "Третий возраст" на 3-й Мякининской улице в Москве, где лечились в том числе маломобильные люди. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв паров топлива в котельной. По факту пожара расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ. Источник в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в не принятом в эксплуатацию здании.

Теги
Россия
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Источник: число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до 10
Площадь возгорания составила 15 кв. м
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