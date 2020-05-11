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Пожар в хосписе в Красногорске

Пожар в хосписе в Красногорске. Главное

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пожар произошел в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске в Подмосковье. В результате пожара есть погибшие.

  • По данным МЧС в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших. 
  • После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них - в реанимации. 
  • Администрации городского округа сообщила, что в момент возгорания в здании находились 29 человек. По данным источника в экстренных службах, в хосписе в это время было 37 человек, восемь из них - персонал.
  • Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23:59 мск 10 мая. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Возгорание полностью потушили в 01:09 мск 11 мая.
  • На место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.
  • По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.
  • Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.
Теги
РоссияПожар в хосписе в Красногорске
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