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СМИ: пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое

ТАСС, 11 мая. По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом вечером в воскресенье сообщила газета The Dallas Morning News со ссылкой на местную полицию.

По их данным, сообщения о стрельбе в парке Village Creek, где в момент происшествия собрались около 600 человек, поступили в полицию в воскресенье около 19:00 по местному времени (11 мая, 03:00 мск). Как отмечают очевидцы, сначала в парке запускали фейерверки, после чего раздались около 30 выстрелов.

Всех пострадавших направили в местную больницу, состояние двух из них оценивается как критическое.

Отмечается, что около автозаправки в окрестностях парка была зафиксирована еще одна стрельба. В настоящее время полиция устанавливает связь этих двух происшествий. Причины стрельбы и другие подробности случившегося пока не уточняются.

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