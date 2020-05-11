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В Гайнском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за половодья

В муниципалитете подтоплено три поселка

ТАСС, 11 мая. Власти ввели режим ЧС на территории Гайнского муниципального округа в связи с неблагоприятным прохождением половодья, сообщает в понедельник министерство территориальной безопасности округа.

"В связи с неблагоприятным прохождением половодья на территории Гайнского муниципального округа введен режим "Чрезвычайная ситуация" в трех населенных пунктах - поселке Серебрянка, поселке Кебраты, поселке Усть-Черная - наблюдается резкий подъем уровня воды в реке Весляне", - говорится в сообщении, распространенном министерством.

Уточняется, что в поселке Серебрянка в местной школе развернули пункт временного размещения, в нем разместили шесть человек.

"Жизнеобеспечение населения не нарушено. На территории населенных пунктов есть продовольственные магазины с запасами продуктов на 10 дней. Жителям подтопленных территорий организован ежесуточный подвоз питьевой воды. В целях обеспечения пожарной безопасности имеется автомобиль муниципальной пожарной охраны поселка Серебрянка, организовано круглосуточное дежурство", - уточняется в сообщении.

По оперативным данным регионального главка МЧС, на данный момент в Гайнском муниципальном округе подтоплено три жилых дома и 40 приусадебных участков. Численность населения округа - более 12 тыс. человек.

На месте работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона по Гайнскому муниципальному округу.

В новость были внесены изменения (9:04 мск) - добавлены подробности по тексту.

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