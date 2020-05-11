Источник: с организатором горевшего хосписа в Красногорске проводят следственные действия

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следователи проводят необходимые следственные действия с организатором хосписа в подмосковном Красногорске, в котором в ночь на понедельник в результате пожара погибли девять человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сейчас с организатором этого хосписа проводятся следственные действия. Его процессуальный статус пока не определен", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следователи также изучают, на каком основании работал дом престарелых и какие нарушения были в этом заведении.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, уже проведен осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Об организаторе

По словам источника ТАСС правоохранительных органах, организатор горевшего хосписа в Красногорске сам пришел к следователям. "Он сам явился к следователям, сейчас его допрашивают, проводятся другие следственные действия. По их итогу будет решаться вопрос о процессуальном статусе и возможном задержании", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, хоспис был нелегальным. Коттедж, где он размешался, арендовало частное лицо. Сам коттедж - кирпичный, разноуровневый, состоит из двух и четырех этажей. Размещение людей было организовано без соответствующих документов. Цена на проживание начиналась с 830 рублей, для лежачих - от 36 тыс. рублей в сутки. В горевшем хосписе находились 18 лежачих пациентов.

Источник сообщил, что этим хосписом управляет некое ООО "УК "Забота". Оно зарегистрировано в квартире на Воронежской улице в Москве. Уставной капитал фирмы - 10 тыс. рублей. Учредителями компании являются три человека, хотя значится лишь один сотрудник. При этом в сеть "Второй дом", к которой относится горевший дом престарелых, входят еще четыре пансионата в Звенигороде, Слободе, Озерецке, Нахабино.

Пожар произошел в ночь на понедельник. Его очаг был в душевой. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки, сообщили в ГСУ СК. по Московской области. По данным СК, в результате пожара погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек были госпитализированы. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В новость были внесены изменения (9:52 мск) - добавлены подробности по тексту.